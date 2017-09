Berner Stadttheater ist saniert - Fahrplan und Budget eingehalten

Die letzte Bauetappe umfasste hauptsächlich Arbeiten hinter den Kulissen. So wurden im dritten und vierten Untergeschoss - dem sogenannten Schüttetrakt - verschiedene Renovierungsarbeiten durchgeführt. Fenster wurden saniert, die Fassade wärmegedämmt und die Decken inklusive der Beleuchtung erneuert.

Auch wurden Chor- und Ballettsaal abgetauscht. Das ist nicht ganz unwesentlich, denn bisher lag der Ballettsaal über dem Chorsaal, was akustisch denkbar ungünstig war. Eine der grossen Neuerungen im Publikumsbereich ist die Mansarde im dritten Obergeschoss, die nun als multifunktionaler Raum genutzt werden kann. Hier können künftig kleinere Aufführungen und Veranstaltungen stattfinden, zudem können losgelöst vom eigentlichen Theaterbetrieb Bankette ausgerichtet werden.

Die Arbeiten der vierten Bauetappe wurden zum grossen Teil in der viermonatigen Spielpause ausgeführt. Das Stadttheater wurde vor gut zwei Wochen mit einem Fest wiedereröffnet.

Die Kosten für die letzte Bauphase belaufen sich auf rund zehn Millionen Franken. Nun fehlt noch der Ausbau des Theatercafés im Gebäude der alten Kornhauspost. Die Arbeiten sollen dieses Jahr beginnen, die Eröffnung ist für Sommer 2018 vorgesehen.

Der Bär war stets präsent

Für die Sanierung des Stadttheaters standen insgesamt gut 43 Millionen Franken zur Verfügung. An den Kosten beteiligen sich Stadt und Kanton Bern, die Bernburger sowie Regionsgemeinden. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, wurde nach dem Prinzip «Design-to-cost» verfahren: Das fixe Kostendach war vorgegeben, der Umfang der Baumassnahmen wurde kontinuierlich angepasst.

Die ganze Sanierung sei mit dem «Trauma Bärenpark» verbunden gewesen, erinnerte sich Intendant Stephan Märki am Dienstag. Beim Bärenpark waren die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen. «Der Bär war bei uns stets präsent.» Nun zieht Märki eine positive Bilanz der Sanierung. «Es ist eine der erfolgreichsten Theater-Renovierung, die ich kenne.» Die Resonanz sei sehr positiv: «Dem Publikum gefällts.»

Das Theater am Kornhausplatz wurde um 1900 gebaut und letztmals in den frühen 1980er-Jahren saniert. In mehreren Sanierungsschritten wurde das Haus nun in punkto Technik und Sicherheit auf Vordermann gebracht. Der gesamte Zuschauerbereich wurde modernisiert, auch sitzt das Publikum nun bequemer. (jaw/sda)