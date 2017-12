Berner Sozialpreis für RaBe und Tixi

Die beiden Organisationen erhalten je 5000 Franken als Anerkennung für ihr Engagement, wie die Stadt Bern am Dienstag mitteilte. Sozialdirektorin Franziska Teuscher übergab die Preise am UNO-Tag der Freiwilligen.

Die Radiomacher lobte sie für ihr engagiertes und buntes Programm, das seit 1996 die Medienlandschaft bereichere. Kleine Theatergruppen und lokale Musikbands erhielten ebenso eine Plattform wie fremdsprachige Menschen.

Der Fahrdienst Tixi sorge dafür, dass sich mobilitätsbehinderte Menschen besser in Bern und der näheren Agglomeration bewegen könnten. Die Tixi-Freiwilligen helfen nicht nur beim Transport, sondern bereits beim Verlassen der Wohnung, beim Eintritt in Arztpraxen und in vielen weiteren beschwerlichen Situationen. (mb/sda)