Berner Polizei will bei Tasern aufrüsten

In der Schweiz greifen Polizisten immer öfter zum Taser anstatt zur Schusswaffe. Insgesamt 125-mal kam 2018 die Elektroschockpistole zum Einsatz, mehr als dreimal so oft wie im Jahr davor. Der markante Anstieg sei auf die zugenommene Verbreitung des im Vergleich zur Schusswaffe milderen Einsatzmittels zurückzuführen, begründet die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten. Im Zusammenhang mit der tödlichen Schussabgabe vom vergangenen Mittwoch in Bern durch einen Polizisten stellt sich daher die Frage: Warum kam der Taser hier nicht zum Einsatz?