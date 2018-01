Berner Musiker klatschen gegen No Billag

Büne Huber engagiert sich für ein Nein am 4. März. Quelle: Youtube/Clap 4 Culture

«Unsere Sprachen, unsere Meinungen, unsere Schweiz: Wir teilen's!», so lautet die simple und doch klare Botschaft, die mehr als 100 Film- und Musikschaffende aus der ganzen Schweiz verbreiten. «Clap4Culture» heisst das Kunstprojekt, mit dem ein für die Vielfalt des Landes und gegen die No-Billag-Initiative gesetzt werden soll.

Neben Baschi, Stefanie Heinzmann oder Stress beteiligen sich auch zahlreiche Berner Künstler an der Bodypercussion-Aktion. In einem Videoclip ist etwa Büne Huber zu sehen, zu einem Beat klatschend und sich die Hände reibend, ehe Melanie Oesch einen kurzen Jutzer zum Besten gibt. Auch im Lichtspiel sind Chansonnier Oli Kehrli, Mundartsängerin Sandee oder Tinu Heiniger an den Caracas.

Ob der eigene Oberkörper, ein Geländer oder ein Stück Holz: Geklopft wird auf alles, was die Umgebung hergibt. So etwa auch das Alphorn von Lisa Stoll, die in einem zweiten Video mitspielt, das in Bern gedreht wurde. Zu Akkordeon-Klängen im Marzili klatschen neben der jungen Schaffhauserin auch Shirley Grimes oder Simon Jäggi von den Kummerbuben.

Nach und nach sollen immer mehr Videoschnipsel ins Netz gestellt werden. Auf der Homepage von Clap4Culture ist etwa zu sehen, dass sich auch Trauffer oder Nemo an der Aktion beteiligen. Wer ebenfalls mitmachen will, findet auf der Seite auch die Originalton-Dateien und ein Videotutorial zur Bodypercussion.

