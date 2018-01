Berner Koch in Pyongyang

Der Spitzenkoch Markus Arnold, der seit letzem September das Restaurant Steinhalle im Historischen Museum am Helvetiaplatz führt, reist nach Nordkorea. Genauer in die Hauptstadt Pyongyang. «Wir werden in einer Ausbildungsstätte die Schweizer Küche vorstellen», erzählt der 36-Jährige. Und er wolle den Studenten näherbringen, wie man mit günstigen Produkten kocht.

Als Highlight werde man ein Bankett ­abhalten und 50 Personen ein Emmentaler Lammvoressen servieren. Im Gegenzug werde Arnold lernen, wie man Kimchi zubereitet. «Unsere Reise ist nicht politisch motiviert, sondern es geht uns um den Wissenstransfer», so Arnold. Er sei sich bewusst, dass die Reise «gefiltert» sein werde, aber die Erlebnisse würden dennoch realer sein, als immer nur in den Medien vom Regime zu lesen.

Nach vier Tagen im Norden wird das vierköpfige Steinhallenteam auch Südkorea besuchen. Dies geschehe zu Recherchezwecken fürs neue Menü, das ab dem 21. Februar in Bern aufgetischt wird: «Fine Dining mit einem koreanischen Twist», so Arnold. (cla)