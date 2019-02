Die eine Untersuchung betraf die dem KTB angeschlossenen Werke, bei der anderen geht es um Werke, die der Kies Aaretal AG (Kaga) angeschlossen sind. Zu letzteren gehört auch der grosse Baukonzern Marti. Bei dem nun vorliegenden Entscheid zu den KTB-Werken geht es vor allem um Transportbeton. Bei der Kaga-Untersuchung stehen vermutete Wettbewerbsverstösse in Verbindung mit Kies und Deponien im Zentrum. Dieser Entscheid ist gemäss Weko gegen Ende 2019 zu erwarten.

Regierungsrat will analysieren

Beim Kanton will man den Weko-Entscheid vom Donnerstag nun im Detail analysieren. Sollten sich die Wettbewerbsabreden rechtskräftig bestätigen, «wäre dies sehr bedauerlich», schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. In diesem Fall müsste geprüft werden, ob der Kanton als Bauherr von Strassen und Gebäuden zu Schaden gekommen sei.