Wie die Kantonalbank weiter mitteilt, stehen die Verwaltungsräte Jürg Rebsamen und Peter Siegenthaler für eine erneute Wahl nicht mehr zur Verfügung. Siegenthaler, der ehemalige Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, hat die Altersgrenze erreicht.

Weitere Kandidaten für den Verwaltungsrat würden voraussichtlich mit der Publikation der Traktandenliste bekannt gegeben, heisst es auf Anfrage. Derzeit zählt der Verwaltungsrat acht Mitglieder. Lüscher wird nach Verwaltungsratspräsidentin Antoinette Hunziker-Ebneter und Verwaltungsrätin Eva Jaisli die dritte Frau in dem Gremium.

Ein reines Männergremium bleibt dagegen die Geschäftsleitung. Marcel Oertle ist vom Verwaltungsrat zum neuen Leiter des Departements Privat- und Firmenkunden ernannt worden. Der 50-Jährige wird Nachfolger von Armin Brun, der bekanntlich per 1. Juli neuer Chef der Bank wird.

Oertle ist seit über dreissig Jahren in der Finanzbranche tätig, die meiste Zeit bei der BEKB mit Ausnahme eines Abstechers zu einer Beratungsfirma in Zürich. Seit 2016 leitet er von Biel aus das Marktgebiet Nord. Dazu zählt neben den Regionen Biel, Lyss und Berner Jura auch Solothurn. Marcel Oertle ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Merzligen.