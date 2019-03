Berner Jura: Fünf mutmassliche Einbrecher gefasst

Fünf junge Männer sind mutmasslich für drei Einbrüche in der Region Berner Jura verantwortlich. Sie suchten in unterschiedlicher Zusammensetzung vor allem Ladengeschäfte heim.

Die Raubüberfälle begingen sie am 9. Februar in Villeret BE, am 23. Februar in Le Landeron NE und am 7. März in Les Reussilles BE, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Beim letzten Überfall drangen drei Männer in eine Bäckerei ein. Sie bedrohten einen Mann und fesselten ihn auf einen Stuhl. Dann flohen sie mit ihrer Beute. Verletzt wurde niemand und das Opfer konnte sich selbständig befreien und die Polizei alarmieren.