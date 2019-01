Wie in anderen Schweizer Städten haben auch in Bern am Freitag Jugendliche für einen besseren Klimaschutz protestiert. Geschätzt rund 1000 Jugendliche versammelten sich auf dem Waisenhausplatz, statt die Schulbank zu drücken.

Der Klimastreik orientiert sich am Vorbild der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg, die jeden Freitag die Schule schwänzt, um für eine Reduktion des CO2-Ausstosses zu demonstrieren. Sie hat mittlerweile überall auf der Welt Nachahmer.

Die Bewegung ist keiner Partei oder Organisation verpflichtet, sondern organisiert sich über lokale Netzwerke in den sozialen Medien. Viele der Kundgebungsteilnehmenden in Bern trugen fantasievoll verzierte Transparente mit sich.

«Ihr schmelzt meine Zukunft»

Eine junge Frau hatte einen Eisbären aus Karton ausgeschnitten. «Ihr schmelzt meine Zukunft», war auf dem Transparent zu lesen. Ein deutlich jüngerer Schüler stand mit einem kleinen, selbstgebastelten «Transpi» da und forderte darauf keck: «Make climate great again», in Anlehnung an den bekannten Wahlkampfslogan von US Präsident Donald Trump.