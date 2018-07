Berner Gardist wird vom Papst getraut

Die Hochzeitsgäste in der Vatikaner Kapelle staunten nicht schlecht, als am letzten Samstag plötzlich der Papst auftauchte. Geplant war, dass die Trauung zwischen dem Berner Gardisten Luca Schäfer und seiner Braut Letícia Vera, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Vatikanischen Museen, von einem brasilianischen Priester durchgeführt wird.

Aber laut der italienischen Zeitung «La Stampa» hatten Schäfer und Vera dem Papst im Vorfeld eine persönliche Einladung geschickt, ohne grosse Hoffnung, dass dieser auch teilnehmen wird. Er sagte aber zu und das Brautpaar behielt das Geheimnis bis zum Tag der Trauung für sich.

Die anwesenden Priester waren völlig aus dem Häuschen. Der brasilianische Pater Omar Reposo verbreitete die Nachricht sogleich auf seinem Instagram-Account, ein Foto mit der Überschrift: «Seht euch an, wer als Überraschung gekommen ist! Papst Franziskus überrascht immer!»

Laut dem Blick hat Luca Schäfer seinen Dienst in der Schweizer Garde soeben beendet. «Der Gardist ist bereits wieder zurück in der Schweiz», teilt das Sekretariat der Schweizer Garde in Rom mit.

Die Schweizer Garde ist die persönliche Leibwache des Papstes. Noch immer muss man zwingend einen Schweizer Pass besitzen, um für den Dienst in Frage zu kommen. Weitere Bedingungen sind eine abgeschlossene Rekrutenschule, eine abgeschlossene Ausbildung sowie ein bekennender praktizierender Katholik zu sein.

Jedoch muss man sich einen solchen Dienst im Vorfeld gut überlegen. Er dauert nämlich im Minimum 25 Monate. (qsc)