Berner Dichter und alt Stadtarchivar Guido Schmezer verstorben

Guido Schmezer war aber auch Chefbeamter in der Bundesstadt. Der damalige Stadtpräsident Reynold Tschäppät holte ihn 1967 als ersten vollamtlichen Informationschef einer Schweizer Stadt in den Gemeindedienst. Im Distelzwang-Haus arbeitete er Seite an Seite mit dem damaligen städtischen Rechtskonsulenten Mani Matter.

Später machte sich Schmezer einen Namen als Stadtarchivar. Er kümmerte sich um die Neuordnung des Stadtarchivs und bemühte sich stets um Bürgernähe, wie er einst dem «Bund» versicherte: Jede Anfrage werde möglichst rasch beantwortet, sei es nach den Ursprüngen des Zibelemärits oder wie alt der Bärengraben sei.

Als Stadtarchivar versuchte Schmezer vorauszuahnen, was spätere Benutzer einmal suchen könnten. So baute er beispielsweise ein Tonarchiv auf. Unter anderem sammelte er für die Nachwelt die Stimmen aller Gemeinderäte und die Antrittsreden der Stadtratspräsidenten. Wie der Todesanzeige zu entnehmen ist, verstarb Schmezer bereits am 19. September.