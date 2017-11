Berner Burger zeichnen «echterWeizen» aus

Der Jugendpreis der Berner Burgergemeinde geht in diesem Jahr an den Verein «echterWeizen». Das ist ein Verein, der sich für den Erhalt alter Getreidesorten engagiert.

Wie die Burgergemeinde am Freitag mitteilte, erhält der Verein einen «massgeschneiderten Sonderpreis»: Ein Pachtbetrieb der Berner Burger stellt dem Verein ein Stück Land zur Verfügung. Dort können die Vereinsmitglieder die speziellen Getreidesorten anbauen.

Die Mitglieder des Bandprojekts «Dana» erhalten einen Förderpreis und die Inhaberin des Modelabels «ranifah», Rani Fankhauser, einen Anerkennungspreis. Dasselbe gilt für das Berner Startup-Unternehmen «SnowHaze», das eine Daten schützende Browser-App kreiert hat.

Erstmals verleiht die Burgermeinde dieses Jahr neben Haupt-, Förder- und Anerkennungspreisen einen «Raum auf Zeit». Er geht an Luan Palma, der gebrauchte T-Shirts sammelt und ihnen mit ausgefallenen Siebdruckmotiven ein neues Leben gibt. Verliehen wurde der 23. Jugendpreis der Berner Burgergemeinde und die weiteren Auszeichnungen am Freitagabend in Bern. (nik/sda)