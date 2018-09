Berner Bauern erobern den Bundesplatz

Kühe, Geissen, Schweine, Hühner: An diesem Montag trifft man in der Berner Innenstadt Tiere an, die es sonst nur auf dem Land zu sehen gibt. Wie immer Mitte September gehört der Bundesplatz an diesem Tag ganz der Berner Bauernzunft.

Organisiert wird der Anlass vom Berner Bauernverband. Die Eröffnungsrede der diesjährigen Sichlete hielt am Morgen Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP). Neben zahlreichen weiteren Programmpunkten wird am Nachmittag aud die «Miss Sichlete 2018» gewählt. Gesucht wird die schönste Kuh.

(qsc)