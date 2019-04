Bernburger sprechen kein Geld für Eventhalle

Nun also doch nicht: Die Bernburger werden sich nicht an der Finanzierung der geplanten Berner Eventhalle beteiligen, wie der «Bund»berichtet. Bernhard Ludwig, Präsident der Burgergemeinde, bestätigt dies gegenüber der «Berner Zeitung».

Er betont: «Es gab in der Vergangenheit nie einen Beschluss, dass die Burgergemeinde einen finanziellen Beitrag leisten wird. Sie hatte bloss eine Absichtserklärung in Bezug auf eine finanzielle Beteiligung abgegeben. Diese war an verschiedene Bedingungen geknüpft.»