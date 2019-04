Bern will Liegenschaft mit 21 Wohnungen kaufen

Dies teilte der Gemeinderat der Stadt Bern am Donnerstagmorgen in einer Medieninformation mit. Trotz höheren Angeboten sei die Verkäuferschaft bereit, die Liegenschaft an der Melchiorstrasse 9 der Stadt zu überlassen, um die städtische Wohnstrategie zu unterstützen.

Die Wohnungen erfüllten die Voraussetzungen für eine Vermietung im Segment «Günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien». Mit dem Kauf würde das städtische Immobilienportfolio strategiekonform erweitert. Weitere derartige Zukäufe würden mit dem Rahmenkredit in Höhe von 60 Millionen Franken angestrebt, über den die Stimmberechtigten am 19. Mail abstimmen.