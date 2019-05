Bern vor Augen, New York im Kopf

Dabei lässt sich der Auftritt am GP für Cologna als Alternativprogramm bezeichnen. Weil sich der 33-Jährige nach kräftezehrenden Jahren und einer durchzogenen Saison ohne Podestplatz entschloss, es diesen Sommer etwas ruhiger anzugehen und etwas mehr nach dem Lustprinzip zu trainieren, führt ihn der Weg nach Bern. Viel habe er bereits über den Grand Prix gehört, sich auch Bilder von früheren Austragungen angeschaut. «Aber die Strecke kenne ich nicht im Detail. Ich lasse mich ein wenig überraschen, gerade wegen der Atmosphäre wird es sicher speziell, durch die Altstadt zu laufen.»

Respekt vor der Distanz

Durch Bern bummeln aber, das kommt für Cologna nicht infrage. In rund einer Stunde will er die zehn Meilen meistern. Diese Marke ist für ambitionierte Hobbyläufer eine Herausforderung, dem Spitzenathleten aber erlaubt sie, seine GP-Premiere auch zu geniessen. Und dass er schnell laufen kann, bewies Cologna gerade erst vor zwei Wochen, als er mit anderen Langläufern am Zürich Marathon in der Kategorie Team reüssierte. Als Startläufer lief er die ersten 8 Kilometer im 3:13-Minuten-Schnitt. «Von der Belastung her war das schon sehr intensiv», sagt er. Vor allem, weil er noch nicht so viele Kilometer in den Beinen habe. Genau deshalb verhehlt er nicht, Respekt vor diesen zehn Meilen zu haben, die vor ihm liegen.

Entgegen kommt ihm aber gewiss die coupierte Strecke. Ein Terrain mit vielen Auf- und Abstiegen liegt dem Langläufer. Und mit etwas Fantasie kann der Aargauerstalden gar mit dem Aufstieg zur Alpe Cermis – diesem unerbittlichen Schlussabschnitt in der finalen Etappe der Tour de Ski – verglichen werden. «Ich hoffe, dass ich am Schluss noch genug Power habe, um dort raufzulaufen», meint er.

Dass Cologna ein Ausnahmeathlet ist, steht ausser Frage. Doch ist ein hervorragender Langläufer automatisch ein hervorragender Läufer? «Es heisst, ein guter Klassisch-Langläufer sei auch ein guter Läufer und umgekehrt. Im Skaten ist es allerdings eine andere Bewegung, die fast näher beim Velofahren ist», sagt Cologna. Rund ein Drittel des Sommertrainings absolviert er laufend, weitere 30 bis 40 Prozent auf den Rollski und den Rest im Kraftraum und auf dem Velo. Im Sommer sind Cologna und seine Teamkollegen oft in den Bergen unterwegs, absolvieren längere Touren. «Das Laufen mag ich am liebsten», sagt er. Allerdings konnte er in der Vergangenheit, bedingt durch Probleme an Wade und Achillessehne, nicht das ganze Programm durchziehen. Im Moment ist Cologna aber beschwerdefrei.

Nichts tun ist schwierig

Körper und Geist will Cologna diesen Sommer also kleinere Pausen gönnen, so hat er es Ende Saison kommuniziert. Allzu viel von diesem Vorhaben hat er indes noch nicht in die Tat umgesetzt. Diese Woche weilte er im Trainingslager in Engelberg. «Ganz einfach, weil ich motiviert bin», wie er sagt. Und, weil die Schneeverhältnisse derzeit nach wie vor gut sind, er diese Woche auf den Latten noch absolvieren wollte. Doch Cologna schliesst nicht aus, dass er im Sommer eine Ruhephase einlegen wird.