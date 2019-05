Bern verbietet Klima-Demo auf dem Bundesplatz

Die Stadt Bern hat laut dem SonntagsBlick eine für den 5. Oktober geplante Grosskundgebung für besseren Klimaschutz überraschend verboten. Dies obwohl längst alles eingefädelt war und Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) den Organisatoren bereits eine Bewilligung in Aussicht gestellt hatte. Offiziell begründet Nause die Kehrtwende mit einer neuen Lageeinschätzung: «Wir mussten mit deutlich mehr Teilnehmern rechnen, als ursprünglich angekündigt waren.» Deshalb sei die Demo als Grosskundgebung eingestuft worden. Solche sind in Bern vor den Wahlen verboten. Recherchen des SonntagsBlicks zeigen jedoch: Die Gründe für Berns Absage an die Klimabewegung dürften tiefer liegen.