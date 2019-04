Bern kann Wohnstrategie umsetzen

Die Strategie hält fest, dass die Stadt vermehrt selbst bauen will, um die Anzahl an preisgünstigen Wohnungen zu vergrössern. Bis 2025 will sie 1000 Wohnungen «mit Vermietungskriterien» an Personen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln vermieten (siehe Infobox unten).

Weiter sieht sie vor, dass bis 2030 die Hälfte aller Wohnungen in Bern im preisgünstigen oder gemeinnützigen Segment entsteht. Um das zu erreichen, fördert die Stadt aktiv gemeinnützige Trägerschaften – etwa dadurch, dass sie diesen für Bauvorhaben Darlehen zu Konditionen vergibt, mit denen keine Bank mithalten kann.

«Zu wenig ambitioniert»

«Zu wenig, zu langsam», befand die GB/JA-Fraktion im Stadtrat. Zwar würden sie begrüssen, dass die Stadt Bern eine soziale Wohnungspolitik betreiben wolle, sagte Lea Bill (GB). «Die Strategie ist aber keine Vision, sondern nur eine Bestandesaufnahme von allem, was der Stadtrat seit Jahren fordert.» Kurz: Sie sei zu wenig ambitioniert, Konkretes suche man vergeblich, sagte Bill. 1000 Wohnungen bis 2025 könnten doch kein ernsthaftes Ziel sein. «Das muss schneller gehen.»

«Wir dürfen Menschen nicht von heute auf morgen aus ihrer Wohnung werfen, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllen.»Alec von Graffenried (GFL) Stadtpräsident von Bern

Bereits jetzt müsse eine Fachstelle zur Vermittlung von preisgünstigen Wohnungen geschaffen werden, forderte die grüne Politikerin. Um den Mangel an günstigem Wohnraum rascher zu beheben, verlangte ihre Fraktion, dass sich die Stadt Bern direkt an Wohnbaugenossenschaften beteiligt und aggressiver auf dem Immobilienmarkt aktiv wird. «Dass von 77000 Wohnungen in Bern nur 2000 im Besitz der Stadt sind, ist bedenklich», fand Lea Bill.

«Sozialistischer Traum»

Bedenklich. Das Wort fiel auch, als SVP-Fraktionschef Alexander Feuz das Wort ergriff. Die vorgelegte Wohnstrategie lese sich wie ein Papier der kommunistischen Poch-Partei aus den Achtzigerjahren. Interventionistisch. Planwirtschaft. Erzieherisch. Beamtenbeschäftigung: Feuz redete sich in Rage. «Wir sind auch für sozialen Wohnungsbau. Aber diese Stossrichtung ist falsch.»