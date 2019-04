«Bern ist für Manor ein Meilenstein»

Warum dauerte es so lange, bis Manor in der Hauptstadt eine geeignete Liegenschaft gefunden hat?

Jérôme Gilg: Tatsächlich: Manor kommt endlich nach Bern. Das kann man so sagen. Bis vor einem Jahr haben wir nie ein Gebäude gefunden, das gross genug war. Unser Warenhaus in Bern hat eine Fläche von 4700 Quadratmetern. Das ist im Vergleich zu unseren anderen Warenhäusern in grösseren Städten relativ klein. Mit dem Ausbau unseres Onlineshops sind wir aber heute dazu bereit, kleinere Warenhäuser zu eröffnen. Dies weil wir das, was offline fehlt, jetzt online anbieten können.