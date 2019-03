Berger wollte unter anderem wissen, wie viele Parkplätze in welchen Quartieren in diesem Jahr aufgehoben werden sollen. Nun hat der Gemeinderat geantwortet: 2019 verschwinden auf dem Stadtgebiet «projektbezogen» mindestens 40 Parkplätze. Oliver Berger bedauerte in seiner Replik am Donnerstag im Parlament, dass sich der Gemeinderat nicht die Mühe gemacht habe, transparent auszuweisen, an welchen Orten die Parkplätze aufgehoben werden.

Auch Temporeduktionen sind Berger ein Dorn im Auge. Laut Gemeinderat schafft die Stadt in diesem Jahr 12 Begegnungszonen, 21 neue 30er-Zonen sowie Tempo 20 auf dem Viktoriaplatz.