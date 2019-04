«Bern bietet eine weltweit einmalige Strecke»

Mehrmals fährt Neel Jani die Strecke des E-Prix in Bern für diese Zeitung ab. In jeder Runde juckt es ihn, beim Aargauerstalden aufs Gaspedal zu drücken. Aber erstens ist der 35-jährige Automobilrennfahrer nur auf der Strecke ein Raser, und zweitens hat sich an diesem Tag die Polizei mit einem mobilen Radar installiert. «Im Rennen würde der dauernd blitzen. Die Fahren sausen hier locker mit 250 km/h hinunter», sagt Jani.