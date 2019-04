Bern Welcome überarbeitet die Strukturen

Nun gut, die Interessenkonflikte sind zahlreich: Im Bern-Welcome-Verwaltungsrat sitzen Gemeinderat Reto Nause (CVP) und die SP-Nationalratskandidatin Giovanna Battagliero, Präsident der Vorgängerorganisation Bern Tourismus war Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), der heute den gleichnamigen Förderverein präsidiert, und vertreten liess sich Bern Welcome im Konflikt mit Bachofner von FDP-Grossrat Christoph Zimmerli. Dies alles mag mit­­gespielt haben, als der Gemeinderat die Anfragen beantwortete, die Feuz vor einem Monat eingereicht hatte und die am Donnerstag im Stadtrat traktandiert waren. Der Gemeinderat habe viele konkrete Fragen unbeantwortet gelassen, beklagte Feuz.

Ein paar News immerhin gaben die Antworten her. So hielt der Gemeinderat fest, dass Bern Welcome im Februar eine Organisationsentwicklung eingeleitet hat, bei der Fragen wie jener nach der Zuständigkeit beim Partnermanagement geklärt werden sollten. Obwohl da offenbar Klärungsbedarf besteht, hält der Gemeinderat an anderer Stelle fest, dass dafür der CEO zuständig sei – was allerdings einem Organigramm widerspricht, das Bern Welcome früher präsentierte. Widersprüchlich äussert er sich auch zur ­Frage nach den strategischen Differenzen, die es laut Verwaltungsrat mit Bachofner gab. Diese seien ihm nicht im Detail bekannt, so der Gemeinderat, um anzufügen, ihm sei vom Verwaltungsrat glaubhaft dargelegt worden, dass die Strategie mit Bachofner nicht umsetzbar gewesen wäre.