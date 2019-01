Die neue Berner Tourismusorgansation Bern Welcome trennt sich von ihrem Geschäftsleitungsvorsitzenden Martin Bachofner. Bern Welcome begründet den Entscheid wie folgt: «Der Grund für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen über den Aufbau und die Führung des Unternehmens. Dem Entscheid vorausgegangen sind mehrere Gespräche zwischen Martin Bachofner und dem Verwaltungsrat.» Die Partner seien über den Prozess ins Bild gesetzt worden. Die Mitarbeiter von Bern Welcome sind am Dienstag informiert worden.