Als Oberaufsicht über die ­­Geschäftsleitung sei es «die Pflicht des Verwaltungsrats, einzugreifen, wenn er begründete Zweifel daran hat, ob die operative Leitung ihren Aufgaben ­gewachsen ist». Mit anderen Worten: Aus Sicht des Verwaltungsrats war CEO Bachofner überfordert.

Diese neue Argumentationslinie fuhren Brülhart und Sven Gubler, interimistischer Nachfolger Bachofners, ­bereits am Mittwochabend in der stadträtlichen Begleitgruppe von Bern Welcome – mit dem Zusatz, dass sich der überforderte Bachofner nicht habe helfen lassen wollen. Dies sagten zwei Stadtratsmitglieder, die an der Sitzung teilgenommen hatten, danach unabhängig voneinander gegenüber dieser Zeitung aus.

«Unsachliche Vorwürfe»

Die Verhandlungen über eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses scheiterten laut der Mitteilung «in erster ­­Linie an ­­finanziellen Forderungen, die Bern Welcome weder erfüllen konnte noch wollte». Wie diese Zeitung am Mittwoch publik machte, war ein anderes ­­Geschäftsleitungsmitglied, das entlassen wurde, mit einer verlängerten Kündigungsfrist von fünf Monaten und sofortiger Freistellung abgefunden worden. Bachofner erklärte gestern, er halte an seiner Stellungnahme von Mitte Januar fest und äussere sich nicht zu jener des Verwaltungsrats.

Über die konkreten Vorwürfe hinaus betont Bern Welcome, dass der Prozess, der zur Entlassung Bachofners führte, «in jeglicher Hinsicht korrekt» gewesen sei. Dem Entscheid des Verwaltungsrats seien «mehrere ein­­gehende Gespräche voraus­­gegangen», ein eigens eingesetzter Ausschuss habe mit Bach­­ofner «mehrmals längere Diskussionen geführt», und der Verwaltungsrat habe schliesslich «einen sachlich begründeten Entscheid» gefällt. Dass der Betroffene dies nicht akzeptieren könne, nehme man zur Kenntnis. Gegen die kolportierten Gerüchte und «unsachlichen Vorwürfe» verwahre sich der Verwaltungsrat.

Doppelrolle auf Wunsch

Die konfliktträchtige Doppel­­rolle Brülharts als Verwaltungsratspräsident und -delegierter habe dieser «auf Wunsch der Gründungsmitglieder» angenommen, heisst es in der Stellungnahme weiter. Dass Brülhart bereits die Entstehungsphase der 2017 ­­gegründeten Tourismusorganisation an vorderster Front prägte, legt der Verwaltungsrat gleich selber offen: Um die Übernahme der Doppelrolle habe man ihn gebeten, weil er «von Beginn weg massgebend an der Vision, den Projektarbeiten und der Gründung von Bern Welcome beteiligt war». Brülhart habe diese Zusatzfunktion «mit Zurückhaltung ausgeübt», so der Verwaltungsrat.