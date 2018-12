Die Stadt Bern liegt in den Bergen. Eben erfocht das Alpine Museum seine Weiterexistenz. Gestern gaben der aktuelle Mieter Media-Markt und sein Nachfolger, der Freizeitausrüster Transa, bekannt, dass die Markthalle am Bubenbergplatz zum Erlebnis- und Shoppingparadies für die Outdoorszene wird. Das Schweizer Unternehmen Transa, 1977 von Wüstenfreaks in einer Zürcher Wohngemeinschaft gegründet, übernimmt die Markthalle als Generalmieter.