Bereit für die Wahl zur Miss Schön-Euter

Als Dreijähriger am Start

Und das hat auch einen Grund: Am Samstag werden die beiden Jungs die Tiere, die sie zu Geburtstag und Weihnachten bekommen haben, nämlich am Jungzüchterwettbewerb der 25. Mittelländischen Ziegenausstellung präsentieren. Dafür haben sie fleissig mit ihnen geübt – etwa, dass die Ziegen neben ihnen im Kreis laufen. «Ja, ich werde sicher ein bisschen aufgeregt sein, aber es ist ein cooles Gefühl, meine Leandra den Leuten zu zeigen», erzählt der 10-jährige Matthias. Schon als Dreijährige liefen er und sein Bruder mit einer Geiss ihres Vaters beim Wettbewerb mit, sechs Plaketten hat Matthias bereits bei sich im Zimmer aufgehängt.

Dass die drei Kinder so interessiert an Ziegen sind, kommt nicht von ungefähr. Vater Daniel Krummen ist selber seit über zwanzig Jahren Ziegenzüchter und gehört zu den 10 bis 15 Anwärtern auf den Sieg beim Wettbewerb. Donna, sein schönstes Tier, ist schon drei Mal Miss Schön-Euter geworden. «Nun darf sie sich aber zu Hause ausruhen, denn mittlerweile ist sie schon ein bisschen alt.»

Verkauf ist keine Option

Auch dieses Jahr werden an der Ausstellung in verschiedenen Kategorien die schönsten Ziegen gewählt. Mehr als 330 Tiere von über 80 Züchtern werden am Wettbewerb teilnehmen und von Experten begutachtet. Bei allen Rassen, wie etwa bei den gemsfarbenen Gebirgsziegen von Daniel Krummen, werden einerseits die Rassenmerkmale bewertet: Ist die Farbe des Felles typisch für die jeweilige Rasse? Hat die Geiss einen guten Körperbau? Läuft sie gerade? Und vor allem: Wie sieht das Euter aus? Ist es gut am Bauch der Ziege angemacht? Sind die Zitzen zwischen fünf und sieben Zentimeter lang und gerade? Hat das Euter eine schöne Form? Das Tier, das die Jury schliesslich am meisten überzeugt, wird zur Miss Schön-Euter gekürt.

«Klar ist hier auch ein bisschen Ehrgeiz dabei, sonst würde man ja nicht bei einem Wettbewerb mitmachen», sagt Daniel Krummen. Und trotzdem: Seine Donna beispielsweise, die er nach ihren vielen Preisen für gutes Geld hätte verkaufen können, hätte er nie hergegeben. «Man hat eine besondere Beziehung zu seinen Tieren, trägt ihnen Sorge und schaut, dass es ihnen gut geht. Das ist auch bei meinen Kindern so», erzählt der 45-jährige Familienvater und Landwirt aus Mühleberg.

Gerade deshalb will Krummen als OK-Mitglied der Ausstellung aktiv verhindern, dass ein paar wenige Züchter, die das Ganze etwas zu ernst nehmen, ihre Ziegen absichtlich nicht melken, damit ihr Euter schöner aussieht. Denn das sei unangenehm für das Tier. «Wir führen vor der Ausstellung eine Kontrolle der Euter durch. Wenn sie zu voll sind, müssen die Besitzer die Tiere melken.» Das passiere aber zum Glück selten.

Mittelländische Ziegenausstellung. Samstag, ab 8.30 Uhr. Inforama Rütti, 3052 Zollikofen