Beim Nähen lebt sie Kreativität

Maritime Farbenpracht

Doch die Arbeit von Sandra Grimm beginnt viel früher – und sie versetzt die gelernte Drogistin und zweifache Mutter regelmässig in einen Farbenrausch. In ihrem Keller holt sie Stoffe aus Kisten, schaut, was zusammenpasst, verwirft erste Ideen und entscheidet sich schliesslich für eine Auswahl an Stoffen, welche zu ihrem Projekt passen.

Oft schwebt ihr ein maritimes Sujet vor, eine Decke mit Leuchttürmen, ein Meer aus Blau, ergänzt durch weisse Farben. «Wir sind oft in Frankreich, und da kommen schöne Erinnerungen an das Meer, den Sand und die Möwen hoch», kommentiert Sandra Grimm die Auswahl. Ihre Affinität zu maritimen Farben, wie Blau-Weiss-Kombinationen spiegelt sich auch im Kleiderschrank von Sandra Grimm. Das sei praktisch, meint sie und lacht. So müsse sie nur blaue Schuhe kaufen, und die würden immer passen.

Im Verein der Berner Quilters nennt man sie «die Leuchtturmfrau», wegen der oft zu findenden Leuchttürme auf ihren Decken und Wandbehängen. Sie sind das Gemeinschaftswerk von ihrem Mann und ihr: «Er zeichnet sie naturgetreu im Computer nach, und so kann ich sie ausdrucken und als Schablone übertragen.»

Auch sonst ist Bernhard Grimm – Kommunikationsberater und Buchautor – ihr treuer Begleiter und grosser Bewunderer. «Er hat mir kürzlich die Homepage Quilt-it.ch kreiert, berät mich manchmal bei der Wahl der Sujets und macht bei jeder Gelegenheit Werbung für mich», lobt Sandra Grimm ihren Ehepartner.