Bei Westiform müssen «nur» 30 Angestellte gehen

Noch Anfang Monat sah es so aus, als ob die Leuchtreklameproduzentin Westiform bis zu 40 ihrer 145 Schweizer Angestellten entlassen müsste. Jetzt bestätigt Geschäftsführer Alain Schindler am Firmensitz in Niederwangen auf Nachfrage: Ende November werden lediglich 30 Mitarbeitende die Kündigung erhalten.

Möglich geworden ist die Reduktion auch dank der Vorschläge, die die Angestellten während der gesetzlichen Konsultationsfrist gemacht haben: 10 Kündigungen liessen sich über die Reduktion von Beschäftigungsgraden, über Frühpensionierungen sowie dank der Übernahme von Funktionen und Arbeiten für andere Gruppengesellschaften einsparen, so Schindler.

Vor zwei Wochen hatte der Geschäftsführer die Entlassungen unter anderem damit begründet, dass die Firmen weniger Geld für Leuchtreklamen ausgäben und dafür mehr in Social Media investierten, zudem gebe es weniger Fusionen und Umbenennungen als früher, was den Bedarf an Reklamen verringere.

Für die kurz- und mittelfristige Zukunft gibt sich Schindler aber optimistisch. Mit der laufenden Restrukturierung schaffe die Firma die Basis für ein zukünftiges Wachstum. Und: Die Auftragslage in den Westiform-Werken in Deutschland und Tschechien sei sehr gut. Gruppenweit beschäftigt Westiform 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Berner Zeitung)