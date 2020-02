Bei Aerni kann eine Coiffeuse bis 100'000 Franken verdienen

Betreten Kunden das Stadtberner Traditionshaus Aerni an der Aarbergergasse, so gehen sie nicht einfach zum Coiffeur. Sie tauchen ein in eine Welt mit einem Coiffeursalon, Spa, Bar und Kleiderladen. Regelmässig schneidet Geschäftsinhaber Marc Riedo in dritter Generation der Coiffeurdynastie den Kundinnen und Kunden selber die Haare. Sein Grossvater gründete das Unternehmen vor 91 Jahren.