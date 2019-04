Begegnungsort mit Bier und Ballonen

Kinder, die farbige Ballone in der Hand halten, springen zwischen den Autos hindurch. Ein älteres Paar spaziert gemächlich am Stand der Garage Hürzeler vorbei. Von der Mobiliar, von Gartenbau Immergrün bis zum Schachclub sind unterschiedlichste Firmen und Vereine in der Lysser Seelandhalle anzutreffen. Rund 170 Aussteller machen an der 20. Ausgabe der Lysspo mit. Davon kommen die meisten aus der Region Seeland. «Einige Exoten sind auch dabei», sagt Thomas Brändli, Kommunikationsverantwortlicher der Lysspo.