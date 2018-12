Bauverwalter muss gehen

Oliver Mischler leidet an einer seltenen Krankheit, die ihm grosse Schmerzen im Gesicht bereitet. Nun wird sie ihm in seinem Berufsleben erneut zum Verhängnis. Die Gemeinde Kirchdorf, wo Mischler seit Mitte Jahr als Bauverwalter angestellt ist, hat ihm noch während der Probezeit gekündigt. Im Frühling wurde er bereits in Langnau entlassen. «Wir bedauern diese Entwicklung sehr», sagt Kirchdorfs Gemeindepräsident Eric von Graffenried. «Wir haben gerne mit ihm zusammengearbeitet.» Doch der Gemeinderat habe «im Interesse der Gemeinde» handeln müssen. Der Bauverwalter habe oft gefehlt.