Baustart für Neubau beim Schulhaus Pestalozzi

Das Stadtberner Schulhaus Pestalozzi wird mit einem Neubau ergänzt. Am Montag haben die Bauarbeiten begonnen. Bis im Sommer 2019 soll das viergeschossige Gebäude im Quartier Mattenhof-Weissenbühl fertig sein. Der Neubau bietet Platz für sechs Basisstufenklassen, wie die städtische Präsidialdirektion am Montag mitteilte. Er wird gegenüber dem bestehenden Schulhaus errichtet.

Der fast quadratische Stahlbetonbau bekommt eine holzverkleidete Fassade. Im Innern befinden sich neben den Schulzimmern mit Gruppenräumen auch Räume fürs Werken, den geplanten Mittagstisch sowie ein Mehrzweckraum und ein Foyer. Da die Bauparzelle an die BLS-Bahnlinie und an die Weissensteinstrasse angrenzt, will die Stadt der Schulwegsicherheit und dem Lärmschutz besondere Beachtung schenken.

Nach ersten Vorarbeiten im Dezember hat am Montag der Baubetrieb begonnen. Ende Januar werden zur Stabilisierung des Baugrunds Pfähle in den Boden eingebracht. Das kann laut Stadt während einiger Tage zu mehr Lärm führen.

Der Schulraum in der Volksschule Pestalozzi wurde zunehmend knapp, weshalb die Stadt 2014 einen Projektwettbewerb für einen Neubau lancierte. Im Mai 2017 bewilligten die Stadtberner Stimmberechtigten mit einem Jastimmenanteil von über 90 Prozent einen Baukredit von 11,83 Millionen Franken. Darin eingeschlossen ist ein Projektierungskredit von 1,75 Millionen Franken. (tag/sda)