Bauernhaus in Safnern durch Feuer zerstört

In Safnern ist am Mittwochnachmittag etwa um 13 Uhr ein ehemaliges Bauernhaus in Brand geraten. Kurz nachdem die Berufsfeuerwehr Biel und die Feuerwehr Orpund-Safnern eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand im Gebäude. Während der Löscharbeiten war die Zufahrtsstrasse zum Haus sowie umliegende Strassen für mehrere Stunden gesperrt.

Das Bauernhaus wurde durch das Feuer völlig zerstört. Für die Bewohner wurde eine vorübergehende Wohnlösung gefunden. Die Kantonspolizei Bern ermittelt zur Brandursache. (ske/pkb)