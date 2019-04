Bauarbeiten für Kindergarten in Länggasse gestartet

Die Stadtberner Stimmberechtigten gaben im November 2016 grünes Licht für den Baukredit in der Höhe von 7,92 Millionen Franken. Die Bauarbeiten starten in diesen Tagen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Auf dem Areal des heutigen Kindergartens entsteht ein Holzbau für drei Kindergärten und eine Tagesschule.

Der alte, eingeschossige Kindergarten aus dem Jahre 1953 war zu klein und zudem baufällig geworden. Das neue Gebäude kann voraussichtlich im Frühjahr 2021 bezogen werden.