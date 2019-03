Bar au Lac am Egelsee kommt wohl doch nicht

Die meisten Anwohner freuten sich, als Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP) der Kaffeebar am Egelsee im Februar die Bewilligung erteilte. Als sommerliche Zwischennutzung des früheren Entsorgungshofs sei die Bar au Lac schon 2017 sehr beliebt gewesen, schreibt etwa ein Quartierverein, der über 150 Anwohner vertritt. Die Vorfreude auf den Sommerbetrieb sei gross. Doch nun zeigt sich: Zur Neuauflage in diesem Sommer wird es wohl doch nicht kommen. Gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters sind mehrere Beschwerden eingegangen. Ihre Urheber: die IG Egelsee, welche die Bar verhindern will, und – auf den ersten Blick überraschend – die Stadt Bern.