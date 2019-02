Als der Coop von der Bösingenstrasse ins Poly-Areal zog, stand die Laupner Bevölkerung linksseitig der Sense ohne Einkaufsmöglichkeit da. Das ist nun vier Jahre her und sorgt immer noch für Unmut.

Nun soll sich die Situation zum Besseren wenden: Nachdem ein Volg in der alten Käserei und eine Migros in der ehemaligen Grossbäckerei Ritz sich als blosse Gerüchte entpuppten, will mit Verenas Freshcorner AG ein Start-up-Unternehmen in die Lücke springen: Die Firma hat vor, auf dem Areal von Ritz einen Ladencontainer zu platzieren. Ein entsprechendes Baugesuch hat sie bereits gestellt. Gemäss diesem wollen die Verantwortlichen von Verenas Freshcorner eine Art mobilen Hofladen betreiben – befristet bis Ende 2024.