Bald auch Formel-E-Rennen in Bern?

Motorenlärm? Gibt es nicht. Benzin- und Ölgeruch? Fehlanzeige. Action? Ja, das gibt es. Vielleicht schon bald auch in Bern? Auf Twitter regte Loris Urwyler, ­Vizepräsident der Jungfreisinnigen des Kantons Bern, kürzlich an, die Formel E nach Bern zu ­holen, sollte sich die Stadt Zürich gegen eine zweite Durchführung des E-Prix entscheiden.

Zur Erinnerung: Am 10. Juni verfolgten rund 100'000 Leute, wie die lautlosen Elektrorennwagen im Enge-Quartier direkt am Zürichsee durch die Strassen zischten. Es war das erste Mal seit den 1950er-Jahren, dass in der Schweiz ein Rundstreckenrennen stattfand. Der Grossevent war umstritten.

Proteste in Zürich

Vor dem Entscheid über eine ­weitere Austragung wollen die ­Zürcher Behörden den diesjäh­rigen Anlass auswerten. Diese ­Auswertung soll im Herbst vorliegen. Berücksichtigt werden laut Zürcher Stadtregierung auch die Quartierbelastung und die Rückmeldungen aus der direkt betroffenen Bevölkerung, berichtete der «Tages-Anzeiger».

Anfang Juli reichten Anwohner eine Petition gegen ein weiteres Formel-E-Rennen in Zürich ein. Die mehrwöchige Auf-und-Abbau-Phase stehe nach Ansicht der Anwohnergruppe «Formel E Ade» in keinem Verhältnis zu einem eintägigen Anlass mit ­einstündigem Rennen. Es gebe keinen Platz im Quartier für einen solchen Anlass, sagten Vertreter des Komitees.

«Beste Werbung für Bern»

Der Stadtberner Jungfreisinnige Loris Urwyler kann die Kritik in Zürich nicht nachvollziehen. «Was gäbe es, was dem Zeitgeist mehr entsprechen würde als ein Strassenrennen mit Elektroautos?», fragt er ­rhetorisch. Urwyler ist der ­Meinung, dass Bern bei einem ­negativen Entscheid in Zürich in die Bresche springen sollte. «Beim ­E-Prix handelt es sich um einen weltweit angesehenen ­Motorsportanlass. Ein solches Rennen würde beste Werbung für die Stadt Bern bedeuten», ist er überzeugt.

Hinzu komme, dass die Schweiz ein wichtiger Technologiestandort sei, weshalb das Land in der Lage sein sollte, einen solchen Event durchzuführen. Urwyler geht so weit, dass er ­sogar schon zwei Streckenpläne gemacht hat (siehe Grafik). «Ob diese Streckenführung technisch möglich wäre, müsste man sicher noch klären», sagt Urwyler.

Zwei Streckenideen von Loris Urwyler

Zeichen für die Energiewende

Unterstützung bekommt der Jungpolitiker von Exponenten seiner Mutterpartei. «Die Formel E in Bern fände ich sehr erfreulich», sagt der Stadtberner FDP-Fraktionspräsident Bernhard Eicher. «Es wäre ein starkes ­Zeichen zugunsten der Energiewende und würde bestens zu Bern passen.» FDP-Stadtrat ­Thomas Berger malt sich auf Twitter mit einem Augenzwinkern ein Autorennen in der ­Lorraine aus. Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) könnte ja auf dem Publibike eine Ehrenrunde drehen, schreibt Berger. Er ­äussert sich auch zur Streckenführung. Berger plädiert für den Klassiker: Die Wiederaufnahme der alten Formel-1-Strecke durch den Bremgartenwald aus den 1950er-Jahren.

In Bern wohl chancenlos

Von der Idee angetan ist auch Stadtrat Maurice Lindgren (Junge Grünliberale). Wenn Zürich den E-Prix nicht mehr austragen wolle, könnte Bern eine Alternative sein, sagt Lindgren. Als einst gelernter Automechaniker habe er keine ideologischen Berührungsängste mit Autos und sei ­sogar begeistert von der neuen Technik, gerade auch aus grüner Sicht. So hätten Stromer gegenüber Verbrennern viele Vorteile, und die noch bestehenden ­Herausforderungen seien absolut lösbar. Dank der Formel E werde die Technologie bekannter gemacht, und sie entwickle sich zusätzlich weiter.

«Die Formel E leistet der Elektromobilität ­Vorschub, das sollte auch im In­teresse der Grünen sein», sagt Lindgren. Allerdings befürchtet er, dass ein solcher Event in der rot-grün dominierten Stadt Bern chancenlos wäre, «obwohl die Autos ja elektrisch angetrieben werden», sagt der JGLP-Stadtrat. Man habe in der Stadt halt eine grosse Aversion gegen alle Autos. Deshalb sollte man wohl nicht allzu viel Energie in dieses Vorhaben investieren, «da müssen wir realistisch bleiben».

Stadtpräsident ist skeptisch

Tatsächlich stehen die Grünen beim Thema Formel E vor einem Dilemma: Hinter vorgehaltener Hand sind einige Exponentinnen und Exponenten aus dem grünen Lager durchaus angetan von der Formel E. Allerdings passe ein solches Autorennen nicht nach Bern – ewa wegen der Topografie.

Deutliche Kritik an einem allfälligen Formel-E-Rennen in Bern übt hingegen Stadträtin Rahel (Grünes Bündnis). Sie könne grundsätzlich mit kommerziellen Grossanlässen wenig anfangen. Aber sie finde auch «das unkritische Abfeiern der E-Mobilität gefährlich». So würden etwa die für die Batterien der Elektroautos unabdingbaren, aber knappen Rohstoffe Kobalt und Lithium «grösstenteils unter skandalösen Bedingungen in der Demokratischen Republik Kongo geschürft», hält die Kampagnenverantwortliche für die Konzernverantwortungsinitiatve fest.

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) nimmt das Anliegen, den Anlass in Bern durch­zuführen, zur Kenntnis. «Die Formel E ist tatsächlich ein Format, das die Leistungsfähigkeit der erneuerbaren Energien eindrücklich unter Beweis stellt», sagt von Graffenried. Eine Prüfung, ob eine solche Veranstaltung in Bern allenfalls durchführbar wäre, habe bisher nicht stattgefunden. «Persönlich habe ich eine gewisse Skepsis, ob wir in unseren dicht besiedelten und belebten Innenstädten die nötige Akzeptanz für solche Rundstreckenrennen erlangen können», sagt der Stadtpräsident. (Berner Zeitung)