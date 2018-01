Bahnhof Bern: Kanton gibt Millionen für Zugang Bubenberg frei

38 Millionen Franken beträgt der Investitionsbeitrag des Kantons Bern am Projekt «Zugang Bubenberg», das in Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnhofs Bern realisiert wird. Der Regierungsrat hat den Beitrag am Mittwoch freigegeben.

Die Bernischen Gemeinden steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen rund 19 Millionen Franken bei. An den Kosten von insgesamt 88,8 Millionen Franken beteiligen sich auch der Bund und die Stadt Bern als Standortgemeinde.

Im Rahmen des Projekts «Zukunft Bahnhof Bern» plant die SBB neben der neuen Personenunterführung einen zweiten Hauptzugang zum Bahnhof beim Bubenbergzentrum. In diesem Jahr sollen erste kleinere Vorarbeiten erfolgen.

Der eigentliche Bau des neuen Bahnhofzugangs soll 2022 beginnen. (flo/sda)