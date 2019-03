Bärengraben ist E-Prix-Zentrum

Hier werden nicht nur die VIPs das Rennen von einer Tribüne aus verfolgen, sondern in diesem Bereich befinden sich auch Grossleinwände. «In Bern stellen wir mehr LED-Wände auf als in Zürich, so dass alle das Rennen mitverfolgen können», sagte Pascal Derron, CEO der Swiss E-Prix Operations AG.

An der Veranstaltung im Zentrum Schönberg, an der knapp 100 Interessierte teilnahmen, wurden die Anwohner auch aus erster Hand über die bevorstehenden Baustellen und ÖV-Umleitungen informiert. Via Pläne, die im Grossformat an den Wänden hingen, konnten die Leute wichtige Infos beziehen.

Bereits ab Ende Mai gibt es kleinere Tagesbaustellen. Am 11. Juni beginnen die grösseren Arbeiten. «Nach dem Rennen wird alles so rasch wie möglich abgebaut», versprach Derron. Grossen Einfluss wird der E-Prix auf den ÖV haben. Bereits am 19. Juni wird etwa die Bernmobil-Linie 12 grossräumig umgeleitet. Erst am Dienstag nach dem Rennen fährt der ÖV wieder völlig normal.