Bären-Bähnli fährt nicht mehr

Plötzlich ging nichts mehr: Die Fahrgäste, die sich am Samstagmittag im Bären-Bähnli befanden, als dieses plötzlich keinen Wank mehr machen wollte, mussten evakuiert werden. Seither steht der Schräglift still, wie die Direktion des Bärenparks am Sonntag mitteilt.

Die Techniker des Bärenparks sowie des Liftherstellers konnten bislang nicht herausfinden, wo das Problem liegt. Sie nehmen ihre Arbeit am Montag wieder auf. Dementsprechend ist noch unklar, wann das Bären-Bähnli seinen Betrieb wieder aufnehmen kann.

Erst im August war der Schräglift letztmals ausgefallen, als die Zentralsteuerung wegen eines Wasserschadens hatte ersetzt werden müssen. (mb)