Bäckerei Weibel schliesst Tearoom

Etwas versteckt an der Schärerstrasse im Breitenrain-Quartier liegt die Bäckerei der Familie Weibel. «Unser Geschäft befindet sich an einer schwierigen Lage», sagt Urs Weibel, der das Unternehmen in der dritten Generation führt. Auch ein Grund, weshalb er seit Jahren rückläufigen Umsatz verzeichne, seien Konkurrenten wie beispielsweise Coop im Einkaufszentrum Wankdorf oder die Bäckerei Bohnenblust am Breitenrainplatz. Per Ende Monat schliesst der 55-jährige Weibel das Tearoom und das Verkaufslokal, welche zur Bäckerei dazugehören.