Badmeister dringend gesucht

Erst Anfang Mai konnte Köniz aufatmen. «Wir waren wohl die einzige Gemeinde weit und breit, die froh war, dass wir in diesen Wochen so schlechtes Wetter hatten», sagt Gemeinderat Thomas Brönnimann (GLP). Denn eine Weile sah es für die Saisoneröffnung der Badi Weiermatt nicht so rosig aus. Mehrfach hatte die Gemeinde Badmeisterstellen ausgeschrieben, aber keine geeigneten Kandidaten gefunden.