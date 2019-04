Baderegeln für das Pferd

«Es waren einfach zu viele Pferde und Reiterinnen da, teils bis zu dreissig im Wasser und bis zu hundert Pferdehalter auf dem Parking für die Pferdeanhänger», sagt Schaer. Die Pferdehalter seien auch von weit her und aus anderen Kantonen gekommen, sie hätten den ganzen Tag am See verbracht. «Danach lagen überall Misthaufen.»

Ein exklusiver Platz

Der Andrang hat zu Konflikten geführt, vor allem mit den Bewohnern der anliegenden Ferienhäuschen. «Es war ein richtiger Krieg. Wir haben sehr viele Anrufe erhalten, vor allem im vergangenen heissen Sommer», sagt Schaer.

«Es ist schade, aber verständlich», sagt Doris Ith, Präsidentin des Reitvereins Freiburgischer Seebezirk. Die meisten der vielen badenden Pferdehalter hätten sich anständig benommen. «Doch es gab einige wenige schwarze Schafe, die zum Beispiel den Pferdemist liegen liessen.» Oder sie hätten die Pferde so an Bäume angebunden, dass deren Hinterteil zum Weg zeigte.

Das kann gefährlich sein. «Und es verunsichert andere Strandbesucher, gerade wenn sie nichts mit Pferden am Hut haben.» Reklamationen deswegen seien auch zu ihr gekommen.

«Es war ein richtiger Krieg. Wir haben sehr viele Anrufe erhalten, vor allem im vergan­genen heissen Sommer.»Mireille Schaer, Gemeinderätin Vully-les-Lacs

Der Reitverein hat in der Nähe des Badeplatzes einen Reitplatz, auf dem im Sommer regelmässig Trainings stattfinden. Ith selbst ging ab und zu nach dem Training mit ihrem Pferd in den See. Das Wasser sei für die Tiere, genauso wie für Menschen, eine willkommene Abkühlung an heissen Tagen.

Einen ähnlich gut geeigneten Badeplatz für Pferde gibt es am Murtensee gemäss Ith nicht. «Es gibt einige Stellen an Flüssen, aber das reicht oft nur, um die Beine zu kühlen, und nicht, um richtig zu schwimmen, wie das in Salavaux möglich ist.»

Die Gemeinde Vully-les-Lacs will im Sommer ein grosses Schild aufstellen, das über die neue Regel informiert, wie Gemeinderätin Mireille Schaer sagt. «Wir planen viele Kontrollen und wollen die Pferdehalterinnen im Gespräch sensibilisieren.»Bussen würden vorerst nicht verteilt. Falls sich die Situation beruhige, sei es möglich, dass die Einschränkung im nächsten Sommer wieder aufgehoben werde.