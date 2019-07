Bachofners Nachfolgerin

Manuela Angst tritt Anfang 2020 die Nachfolge von Martin Bachofner an, der im Januar dieses Jahres nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat abgetreten ist. Die junge Organisation wurde durch diesen abrupten Abgang arg zurückgeworfen, weil viel Aufbauarbeit liegen blieb. Bis Ende 2019 bleibt Sven Gubler interimistisch Bern-Welcome-Chef.

Keine Touristikerin

Manuela Angst will sich erst nach ihrem Amtsantritt zu ihrer neuen Aufgabe äussern. Ihr Lebenslauf zeigt, dass sie keine typische Touristikerin ist, auch wenn sie über eine Ausbildung als Gastronomin verfügt. Sie hat nie eine Feriendestination vermarktet. Trotzdem hat ihr Profil den Verwaltungsrat überzeugt: «Sie verfügt in allen wesentlichen Tätigkeitsfeldern von Bern Welcome über Know-how und Erfahrung», gibt sich Bern-Welcome-Präsident Marcel Brülhart überzeugt.

«Manuela Angst verfügt in allenwesentlichenTätigkeitsfeldern von Bern Welcome über Know-how und Erfahrung.»Marcel BrülhartPräsident Bern Welcome

Gerät eine Organisation wie Bern Welcome in Turbulenzen, wirkt sich dies auf das Kandidatenfeld für einen Chefposten aus. Marcel Brülhart will nicht sagen, wie viele Bewerbungen für die Vakanz eingegangen sind. Er spricht von einer «stattlichen Anzahl». Der Verwaltungsrat liess sich bei der Chefsuche vom Personalberatungsunternehmen Wilhelm AG unterstützen.

Das SEF als Referenz

Erfahrung gesammelt hat Ma­nuela Angst indes in der Organisation von Grossveranstaltungen. Das Swiss Economic Forum ist mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die grösste nationale Wirtschaftskonferenz. Manuela Angst ist keine Blenderin. Sie hat sich nie bei den prominenten Referenten oder Teilnehmern angebiedert. Viel mehr behagte es ihr, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen.

Die Drähte, die sie von 2012 bis 2015 als Leiterin Beziehungspflege in der Stadt Bern spannte, dürften ihr bei der künftigen Tätigkeit zugutekommen, denn die Stadt Bern ist eine wichtige Geldgeberin von Bern Welcome. Doch ihre Wege und diejenigen von Marcel Brülhart haben sich in dieser Zeit nicht gekreuzt, wie der Bern-Welcome-Präsident sagt: «Wir kannten uns nur vom Namen her und haben noch nicht zusammengearbeitet.»