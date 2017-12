Baby-Boom in Bern

Baby-Boom in der Bundesstadt: 1816 Kinder sind dieses Jahr in der Frauenklinik des Berner Inselspitals auf die Welt gekommen. Das ist die höchste Geburtenzahl seit vierzig Jahren, wie die Insel-Gruppe am Freitag mitteilte.

«Die Zahlen widerspiegeln die Entwicklung der vergangenen Jahre», erklärte Daniel Surbek, Chefarzt der Uniklinik für Frauenheilkunde: «Die Zahl der Neugeborenen steigt von Jahr zu Jahr.» Die Insel-Gruppe betreibt auch das Spital Münsingen. Dort wurden 464 Kinder geboren.

Im privaten Berner Salem-Spital, das zur Hirslanden-Gruppe gehört, erblickten 1138 Babys das Licht der Welt. In den Hirslanden-Geburtskliniken wurden schweizweit 6573 Kinder geboren, wobei Sophia, Emilia und Lena die beliebtesten Mädchen-Namen waren. Bei den Buben belegen Noah, Louis und Liam die vordersten Plätze. (tag/sda)