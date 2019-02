Seit Mittwoch können Interessierte das Siegerprojekt für die geplante BLS-Werkstätte besichtigen. Die BLS hat für die Ausstellung auf dem Areal der Werkstätte Aebimatte eigens einen Bahnwagen hergerichtet.

BLS-Chef Bernard Guillelmon will bis in einem Jahr dem Bundesamt für Verkehr die nötigen Unterlagen einreichen. Dieses ist die Baubewilligungsbehörde für die grosse Bahnanlage, die im Gebiet Chliforst im Westen von Bern geplant ist. Im Jahr 2023 will die BLS mit den Bauarbeiten starten, und 2025 soll die Anlage ihren Betrieb aufnehmen.