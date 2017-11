BDP sorgt sich um ausgeschlossene Schüler

VIDEO Ab Sommer 2018 gibt es für die Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern weniger Zeugnisse. Überfachliche Kompetenzen wie Zuverlässigkeit werden in der Ober­stufe neu in einem separaten Dokument bewertet. Mehr...

Auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 gaben die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz im Schnitt 7,72 an. Was die neuste Pisa-Studie sonst noch offenbart. Mehr...