Der neue Bahnhof funktioniere nur, wenn auch die Neugestaltung des Bubenbergplatzes 2025 abgeschlossen ist, sagt Gemeinderätin Ursula Wyss.

(Video: Martin Bürki)

Die Neugestaltung des Hirschengrabens sieht zudem eine neue Anordnung der Bäume vor. Die heute dort stehenden Kastanienbäume müssten gefällt werden. Laut Stadtplaner Reto Zurbuchen sei ein Teil der Bäume krank. Zudem komme hinzu, dass Kastanienbäume für diesen Standort nicht geeignet seien. Sie sollen durch Lindenbäume ersetzt werden.

Heute ist der Hirschengraben mit Fahrrädern zugestellt. Hier will die Stadt Abhilfe schaffen und eine unterirdische Velostation bauen. Diese soll Platz für 2000 bis 3000 Fahrräder bieten. Doch für diesen Pläne könnte es ein Problem geben. Der Denkmalschutz hat Bedenken, weil es unterirdisch alte Stadtmauern gibt. Die Zufahrt zur Velostation ist dort geplant, wo heute der Widmann-Brunnen steht. Für ihn müsste die Stadt einen neuen Standort finden.

Die städtische Verkehrsdirektorin Ursula Wyss will zudem den Verkehr auf der Achse Bahnhofplatz und Bubenbergplatz um 60 Prozent reduzieren. Dies will sie mit Verkehrsdosierungen und neuen Verkehrsführungen erreichen. So soll es künftig beispielsweise nicht mehr möglich sein, von der Laupenstrasse nach links in die Schanzenstrasse abzubiegen.

Auch das Abbiegen vom Bubenbergplatz rechts in die Schanzenstrasse wird künftig verboten sein. Von der Schanzenstrasse aus wird es zudem während den Hauptverkehrszeiten nicht mehr möglich sein, rechts in die Laupenstrasse abzubiegen.

Mit einem Einfahrverbot in die Mittelstrasse beim Bierhübeli und mit Dosierungsmassnahmen bei der Bühlstrasse will die Stadt den Umgehungsverkehr minimieren. Eine neue Verkehrsführung wird es im Bereich Reitschule geben. Die Linienbusse werden stadtauswärts links um die Reitschule fahren. Auch die Velos werden diese Fahrspur nutzen können.

Die Fussgängerunterführung und die Verkehrsmassnahmen werden rund 90 Millionen Franken kosten. Für die unterirdische Velostation kommt ein Budget von 30 Millionen Franken hinzu. Die Stadt wird die Summen vorfinanzieren. Sie rechnet damit, dass der Bund und der Kanton je rund ein Drittel der Kosten übernehmen werden.

Das letzte Wort wird das Stadtberner Stimmvolk haben. Das Ziel der Stadt ist es, dass die Abstimmung im Jahr 2022 stattfinden wird. Der neue Bahnhof wird im Jahr 2025 den Betrieb aufnehmen.

Die Verkehrsmassnahmen rund um die Zukunft des Bahnhofs Bern gehen nun in eine öffentliche Mitwirkung. Diese dauert noch bis am 5 April. www.zukunftbahnhofbern.ch