Ungefähr um 17 Uhr war am Dienstagabend ein Auto auf der Bremgartenstrasse vom Neufeld herkommend in Richtung Kreuzung Forsthaus unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt des Kreisels Bremgartenstrasse/Länggassstrasse geriet das Auto links über die Gegenfahrbahn, touchierte ein entgegenkommendes Auto und prallte anschliessend am Strassenrand in einen Baum.