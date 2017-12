Autobahn A16 wegen Unfall mehrere Stunden gesperrt

Am Sonntagnachmittag sind bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf der A16 in Biel zwei Personen verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend mit. Die Meldung zum Unfall ging um 14.55 Uhr ein.

Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos vom Kreisel Bözingenfeld her auf die A16 in Richtung Frinvillier aufgefahren. Als das hintere der beiden Autos ein Überholmanöver vollzog, kam es zur Kollision. Beim Unfall wurden der Lenker und der Beifahrer des einen Autos verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden.

Für die Bindung ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Feuerwehr aufgeboten werden, wie die Polizei weiter schreibt. Der Autobahnabschnitt zwischen der Verzweigung Bözingenfeld und Frinvillier war für rund drei Stunden gesperrt. (sih/pkb)